Eigentlich erwarteten Fans dieses Jahr ein rasantes, Pistolen-schwingendes Feuerwerk mit dem Action-Rollenspiel Flintlock: The Siege of Dawn. Doch nach langer Stille meldeten sich die Entwickler von A44 mit eher schlechten Neuigkeiten zurück.

Ursprünglich war geplant, das Spiel noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, doch Publisher Kepler Interactive und das Entwicklerteam von A44 Games können diesen Termin nicht mehr einhalten. Jedoch wurde ein neuer Zeitraum für die Veröffentlichung von Flintlock in Aussicht gestellt. Leider noch etwas lange in der Zukunft.

Auf der letztjährigen Gamescom wurde uns das erste Mal der atemberaubende Gameplay-Trailer von Flintlock: The Siege of Dawn präsentiert. Doch danach herrschte eine Stille, die leider in der heutigen Videospielentwicklung nichts Gutes verspricht.

Nachdem der ursprünglich geplante Release zu Beginn dieses Jahres offensichtlich nicht realisiert werden konnte, haben die Entwickler eine neue Strategie geschmiedet. 2024 soll nun das Releasejahr von Flintlock werden.

So steht es um die Entwicklung von Flintlock: The Siege of Dawn

Die Entwickler sind fest entschlossen, die zusätzliche Zeit optimal zu nutzen, um das „absolut beste Spielerlebnis zu bieten, das veröffentlicht werden konnte“. Mit großer Leidenschaft haben sie eine einzigartige und detailreiche offene Welt geschaffen, die von packenden Kämpfen, lohnenden Entdeckungen und epischen Abenteuern durchdrungen ist. Für das Team von A44 Games steht fest: Flintlock soll nicht nur ein weiteres Spiel sein, sondern ein wahres Meisterwerk, das die Spieler in Staunen versetzt und sie für immer in Erinnerung behalten. Ein hohes und nobles Ziel, welches mehr Zeit für die Entwicklung sicherlich gebrauchen kann.

Ebenfalls betone man, dass die Unterstützung seitens der Fans extrem viel Wert sei und man sie nicht enttäuschen wird. Flintlock soll nun im Jahr 2024 sowohl auf dem PC als auch auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen und hoffentlich die Gaming-Welt mit seiner Faszination erfassen.