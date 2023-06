Beim Xbox Showcase und der Starfield Direct am 11.06.2023 Starfield Direct sollten endlich neue Informationen zum lang erwarteten Rollenspiel von Bethesda bekanntgegeben werden. Allerdings ist bereits ein Leak zu Starfield aufgetaucht, der die Preise für die Standard-, Premium- und Constellation-Edition verrät.

Starfield zählt zweifellos zu den am meisten erwarteten Spielen des Jahres. Nachdem im Februar bereits Hogwarts Legacy, im Mai The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und im Juni Diablo 4 veröffentlicht wurden, erwartet uns zum Ende des Jahres ein weiteres gigantisches Open-World-Rollenspiel. Dabei ist Starfield interessanterweise die erste neue Marke von Bethesda Game Studios seit fast 30 Jahren. Dabei ist es, nach der Fantasy-lastigen The Elder Scrolls- und der postapokalyptischen Fallout-Reihen, die erste Reise des Studios in das große und spannende Feld der Science-Fiction-Erzählugnen- und Spiele. Starfield soll, weitere Verschiebungen ausgeschlossen, am 6. September 2023 für Xbox Series und PC erscheinen. Es ist aktuell keine Version für die PS5 geplant.

Das verrät der Leak über die Starfield-Editionen

Nachdem früher in diesem Jahr bekannt wurde, dass Starfield, zumindest in Australien, eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat und das große Xbox Showcase mit Starfields prominenter Rolle darin bevorsteht, ist eines klar: Bethesda kann ihr, von vielen als „Skyrim in Space“ bezeichnetes Spiel, nicht mehr großartig verschieben, ein Release Anfang September ist ziemlich sicher.

Laut dem bekannten Leaker billbil-kun wurden nun mehrere Preise für Starfield enthüllt. Da Videospiele genrell immer teuerer werden, passt sich nun auch Microsoft dieser Entwicklung mit einem neuen Standardpreis für AAA-Spiele an. Starfield wird in drei Versionen auf den Markt kommen:

Standard Edition für 69,99€ (PC) und 79,99€ (Xbox)

Premium Edition für 104,99€ (PC) und 114,99€ (Xbox)

Constellation Edition für 299,99€ (PC und Xbox)

Die edle und nicht gerade günstige Constellation Edition ist eine Collectors Edition, die nur physisch erhältlich sein wird und nicht digital verfügbar ist. Diese Preise sind jedoch noch nicht offiziell von Bethesda oder Microsoft bestätigt worden. Es ist jedoch sehr plausibel, dass diese Preise stimmen. Was den Inhalt der verschiedenen Versionen betrifft, ist derzeit auch noch nichts bekannt. Es wird jedoch voraussichtlich neue Informationen im Rahmen der Starfield Direct geben, die nach dem Xbox Showcase am Sonntag, dem 11.06.2023, stattfindet.