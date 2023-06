Der neue Trailer von Pikmin 4 zeigt uns ein langersehntes Feature und neue Gameplay-Mechaniken. Diese können wir in der kommenden Demo bald ausprobieren. Wer das Warten bis zum offiziellen Release überbrücken möchte, kann außerdem die HD-Editionen von Pikmin 1 und Pikmin 2 ausprobieren.

Blumiger Spielspaß, trifft auf niedlich gestaltete Rätsel und spannende Bosskämpfe. Der neue Trailer von Pikmin 4 gibt uns einen umfangreichen Einblick in des Gameplay des Echtzeit-Strategiespiels.

Das wohl beliebteste Feature dürfte wohl die Nachterkundung sein, die mit dem neusten Teil der Reihe erstmals möglich wird.

Darüber hinaus stellte der Trailer gleich drei Pikmin-Typen vor. Während die roten Pikmin gern mit dem Feuer spielen, sorgen die Eis-Pikmin für frostige Kälte. Zu guter Letzt sorgt der Leucht-Pikmin für ordentlichen Durchblick.

Neuer Community-Liebling scheint allerdings der starke Hund Otachi zu werden. Der niedliche Vierbeiner kann den Weg nicht nur freimachen, er kann auch verlorene Pikmin wiederfinden.

Pikmin 4 erscheint am 21. Juli für die Nintendo Switch. Die dazugehörige Demo wird ab dem 29. Juni verfügbar sein. Die HD-Editionen von Pikmin 1 und Pikmin 2 sind ab sofort im Nintendo eShop verfügbar. Mehr zum Nintendo Direct findet ihr in unseren Meldungen zu Super Mario Bros. Wonder und der Batman Arkham-Trilogie.