Nachdem die Playstation Plus Gratis Spiele der letzten Monate die meisten eher enttäuscht haben, bietet der Juli wieder ein ganz großes Highlight. 3 Titel könnt ihr ab dem 4. Juli eurer Bibliothek hinzufügen, für immer behalten und jederzeit auf eure Konsole herunterladen. Euch erwarten Call of Duty Black Ops: Cold War, Alan Wake Remaster und Endling – Extinction is Forever für die PS4 und PS5.

Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle

Erlebt in Black Ops Cold War die turbulenten geopolitischen Konflikte des Kalten Krieges der 1980er Jahre. Taucht ein in historische Schauplätze wie Ostberlin, Vietnam und das sowjetische KGB-Hauptquartier und tretet als Eliteagenten einer globalen Verschwörung entgegen. Spielt sowohl die spannende Einzelspieler-Kampagne mit legendären Charakteren als auch packende Multiplayer- und Zombies-Modi mit einem vielfältigen Waffenarsenal. Erlebt gemeinsam mit euren Freunden actionreiche Abenteuer in Black Ops Cold War und natürlich im Zombie-Modus.

Alan Wake Remaster

Kehrt im Remaster von Alan Wake, dem preisgekrönten Kino-Actionspiels von Remedy Entertainment mit überarbeiteter Grafik und neuen Funktionen in die geheimnisvolle Stadt Bright Falls zurück. Ihr schlüpft erneut in die Rolle des verstörten Autors Alan Wake, der verzweifelt nach seiner verschwundenen Frau Alice sucht. Taucht ein in eine Horrorgeschichte, die Alan angeblich geschrieben hat, sich aber nicht daran erinnern kann. Stellt euch den übernatürlichen Mächten der Dunkelheit, bewaffnet nur mit eurer Taschenlampe und einer Pistole. Erlebt eine alptraumhafte Reise voller Geheimnisse und entdeckt die schrecklichen Tiefen der Nacht. Erfahrt das Remaster mit verbesserten Grafiken und neuen Funktionen.

Endling – Extinction is Forever

Erlebt in diesem umweltbewussten Abenteuer die zerstörte Welt aus der Sicht des letzten Fuchses auf der Erde. Entdeckt die verheerende Auswirkung der menschlichen Aktivitäten auf die natürliche Umwelt. Erkundet verschiedene 3D-Side-Scrolling-Bereiche und kümmert euch um eure Fuchskinder, indem ihr sie füttert und ihre Entwicklung beobachtet. Helft ihnen, zu überleben und nutzt den Schutz der Nacht, um sie sicher an einen neuen Ort zu bringen. Plant eure nächsten Schritte sorgfältig, denn jeder könnte euer letzter sein.