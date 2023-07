Please enable JavaScript play-rounded-fill



Schon vor zwei Monaten hat Behaviour Interactive Nicolas Cage als neue Figur in Dead by Daylight angekündigt. Nun präsentiert der Entwickler endlich einen neuen Trailer und enthüllt die in-Game-Talente des Schauspielers.

Dass Genie und Wahnsinn manchmal ineinander verschwimmen, zeigt wohl kaum jemand so deutlich wie Nicolas Cage. Während seines Auftritts beim Summer Game Fest verdeutlichte der Schauspieler ein weiteres Mal, warum er dennoch von vielen Fans weltweit gefeiert wird.

Wie wir beim entsprechenden Interview erfahren haben, hat Nicolas Cage die Rolle des Überlebenden nicht nur im Motion Capturing übernommen. Er hat seine Rolle auch selbst vertont, sodass sich Fans auf die ultimative Nick Cage-Erfahrung einstellen können.

Neuer Überlebender, neue Talente

In der neusten Pressemitteilung hat Behaviour Interactive nun weitere Details zum Nicolas Cage-Kapitel geteilt. So beschwört er während einer Darbietung am Set versehentlich selbst die unheimliche Entität, die ihn in den Nebel zieht. Hier muss er sich gegen eine gewaltige Schar Killer zur Wehr setzen, gegen die sogar der bissigste Filmkritiker nicht gewachsen ist.

Um sich gegen die Gefahren zur Wehr zu setzen, hat man dem Schauspieler drei passende Talente verpasst. Deren Beschreibung ist allerdings recht vage gehalten, sodass wir uns beim Spielen auf einige Überraschungen freuen dürfen. Außerdem spricht es einmal mehr für den unberechenbaren Charakter von Nicolas Cage selbst.

Mit Dramaturgie können die Spieler:innen in Momenten hoher Intensität ihren Instinkten freien Lauf lassen. Sie sind vielleicht nicht in der Lage, das Ergebnis vorherzusagen, aber das macht es ja gerade so spannend, nicht wahr?



Jeder Schauspieler braucht einen Szenenpartner. Wenn man dieses Talent einsetzt, gewährt das Anstarren des Mörders den Spieler:innen einen tieferen Einblick in seinen Prozess und ermöglicht es ihnen, seinen nächsten Schritt besser vorauszusehen.



Und schließlich kann eine Überraschende Wendung im dritten Akt sowohl dem Film als auch einer Prüfung neues Leben einhauchen. Die Spieler:innen werden ihre unübertroffenen schauspielerischen Fähigkeiten nutzen, um sich tiefer als je zuvor in ihren Charakter hineinzuversetzen und eine gewagte Entscheidung zu treffen, die ebenso riskant wie lohnend ist.

Spielbarkeit des neuen Nicolas Cage-Kapitels

Ab sofort können Steam-User am exklusiven öffentlichen Playtest (PTB) teilnehmen und den neuen Überlebenden antesten. Am 25. Juli um 18 Uhr wird schließlich Dead by Daylight: Nicolas Cage auf allen Plattformen zum Kauf verfügbar sein.

Die Ankündigung des Kapitels findet ihr hier.