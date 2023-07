Beim gestrigen Diablo-Livestream wurde nicht nur die 1. Season für Diablo 4 vorgestellt, sondern auch eine neue Klasse präsentiert. Die erste neue seit 10 Jahren! Doch leider nicht für das im Juni erschienene Hauptspiel, sondern für den digitalen Ableger Diablo Immortal. Der Blutritter ist dabei eine an sich coole Mischung aus Paladin, Kreuzritter und Totenbeschwörer, aber in Vampirform. Hoffentlich zerreißt die Fangemeinde der Marke Blizzard für diese Ankündigung nicht in der Luft. Schließlich kann der Blutritter irgendwann immer noch als zusätzlicher Charakter in der Hauptreihe erscheinen.

Das ist der Blutritter in Diablo Immortal

Als neuste Klasse in Diablo Immortal verfügt der Blutritter über eine Reihe Besonderheiten, die ihn von den anderen Klassen abheben, sich aber nahtlos in die düstere Fantasy-Diablo-Welt einfügen.

Die Legende der Blutritter ist eng mit einem uralten Speerkampfstil verwoben. Durch übernatürliche Kräfte sind sie nicht nur unglaublich stark, sondern auch durch ätherische Bande miteinander verbunden. Doch um nicht in grausame Monster zu verwandeln, müssen sie Rituale mit ihren mystischen Andenken vollziehen.

Als Hybrid-Nahkampfklasse beherrschen die Blutritter eine einzigartige Kampfkunst. Sie verschlingen die Lebenskraft ihrer Feinde, halten sie mit beschworenen Schatten in Schach und brechen jeglichen Widerstand mit ihren ehrwürdigen Stangenwaffen. Mit Fertigkeiten wie „Schattenschneide“, „Fledermausschwarm“, „Blut saugen“ und „Monstrosität“ setzen die Blutritter ihre unverwechselbaren Kampfkünste ein, um vernichtende Schläge auszuteilen, Lebensenergie zu stehlen und sich in die Monster zu verwandeln, die tief in ihrem Inneren lauern. Ein bunter Mix aus mächtigen Fähigkeiten also, die perfekt zur dunklen Vampir-Klassenfantasie des Blutritters in Diablo passen.

Mehr Infos zum Blutritter gibt im offiziellen Blogpost.