Videospieladaptionen bekannter Superhelden erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Nun wird ein ikonischer Marvel-Held sein eigenes Third-Person-Spiel bekommen. EA bestätigt die Arbeit an einem AAA-Spiel Black Panther Singleplayer-Spiel.

Black Panther wird dabei als „story-driven third-person action-adventure“ bezeichnet und legt den Fokus komplett auf den Singleplayer-Modus. Die Spieler werden in die Rolle des Beschützers Wakandas, des Black Panthers, schlüpfen. Obwohl der Publisher noch keine weiteren Details preisgegeben hat, verspricht das Spiel ein packendes Spielerlebnis.

Das zuständige Entwicklerstudio, Cliffhanger Games, wird von Kevin Stephens geleitet, dem ehemaligen Studio-Chef von Monolith Productions. Monolith Productions ist bekannt für Titel wie No One Lives Forever, F.E.A.R. und Mittelerde: Mordors Schatten. Stephens möchte mit Cliffhanger Games neue Wege gehen, während auch sein früherer Arbeitgeber aktuell an einem Spiel mit Superhelden-Lizenz, Wonder Woman, arbeitet.

So wird das neue Black Panther Spiel aussehen

In einer Pressemitteilung äußerte Stephens: „Unser Ziel ist es, eine große und reaktive Welt zu erschaffen, in der die Spieler erleben können, wie es ist, den Mantel von Wakandas Beschützer, dem Black Panther, zu übernehmen." Das Studio hat weitere talentierte Entwickler an Bord, die zuvor an erfolgreichen Spielen wie den Monolith-Produktionen, God of War und der Call of Duty-Reihe gearbeitet haben.

