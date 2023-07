Please enable JavaScript play-rounded-fill



Seit einiger Zeit gibt es das Gerücht, dass Naughty Dog an einem Remaster oder Director’s Cut zu The Last of Us Part II arbeitet. Nun hat sich der Komponist des Spiels in einem Interview verplappert.

Na, seid ihr bereit dafür eure Herzen erneut brechen zu lassen? Ich auch.

Auf dem spanischsprachigen YouTube-Kanal Blender war der Komponist der The Last of Us-Reihe, Gustavo Santaolalla, zu Gast. Als einer der Hosts ihn auf seinen Cameo-Auftritt in The Last of Us Part II anspricht, bestätigt er, dass er in der neuen Version auch einige Lieder auf Bitten von Ellie spielen wird. Mehr könne er allerdings dazu nicht sagen. Wer sich das gesamte Interview ansehen möchte, kann dies hier tun. Unter diesem Link findet ihr den entsprechenden Ausschnitt. Twitter-User TCMFGames war so freundlich das Gespräch auf Englisch zusammenzufassen.

Damit ist auf jeden Fall bestätigt, dass es eine neue Version von The Last of Us Part II wird. Ob es sich dabei um ein vollständiges Remaster handelt oder um einen Director’s Cut, ist leider noch nicht bekannt. Nach diesem Ausrutscher von Santaolalla scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich Naughty Dog offiziell äußert.

