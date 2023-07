Please enable JavaScript play-rounded-fill



Gerüchten auf Twitter zufolge soll The Last of Us Part III noch in diesem Jahr in die Produktion gehen. Dazu sollen fünf neue Rollen gecastet werden, die wohl im weiteren Spielverlauf eine wichtige Rolle einnehmen könnten.

Nach zwei großartigen Videospielen und einer erfolgreichen ersten Staffel freut sich die The Last of Us-Community natürlich über Nachschub. Dieser könnte schon „bald“ kommen, wenn man einigen Gerüchten auf Twitter Glauben schenken möchte.

Ein User behauptet beispielsweise, dass man noch in diesem Jahr mit Motion Capturing und Synchronisation beginnen wolle. Außerdem sollen die fünf neuen Figuren Lucas, Mason, Val, Ezra und Gracie einführen. Dabei soll es sich um eine Gruppe Plünderer handeln, die ein viktorianisches Haus einer bisher unbekannten Stadt als ihre Basis auserkoren haben.

Doch wer übernimmt die Hauptrollen in the Last of Us Part III? Wie das Gerücht bestätigt, soll Ellie selbstverständlich wieder dabei sein und eine gleich große Rolle wie im vorangegangenen Teil einnehmen. Dies könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass wir auch wieder Abby und Lev zu Gesicht bekommen werden. Zumindest haben wir noch einige offene Fragen Part II.

Wie bereits bekannt ist, arbeitet Entwickler Naughty Dog auch an einer Multiplayer-Erfahrung im gleichen Universum. Allerdings scheint der Titel auf unbegrenzte Zeit verschoben zu haben, sodass man sich auf einen Singleplayer-Titel fokussieren kann. Dabei wird es sich wohl um The Last of Us Part III handeln. Konkrete Infos werden wir allerdings wohl erst haben, wenn der Entwickler das Game offiziell ankündigt.

