Während die Temperaturen weiter nach oben klettern, senkt Sony seine Preise. Die Sommer-Angebote im PlayStation Store haben begonnen und gewähren euch satte Rabatte auf verschiedene Blockbuster-Titel.

Wenn ihr eure Bibliothek nochmal ordentlich aufstocken möchtet, könnt ihr ab sofort bei den Sommer-Angeboten im PlayStation Store vorbei schauen. Diese halten bis zum 16. August verschiedene Schnäppchen für euch bereit.

Mit dabei sind unter anderem Hogwarts Legacy , Dead Island 2 und Wild Hearts . Auch schon länger verfügbare Titel wie Elden Ring , Cyberpunk 2077 , die Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition und die Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition sind Teil des Sales.

Doch damit nicht genug. Am 1. August startet die zweite Welle der Sommer-Angebote im PlayStation Store. Welche Titel dann reduziert werden, wissen wir leider noch nicht. Unter dem folgenden Link findet ihr zumindest schonmal alle aktuell reduzierten Artikel.

Während Sony an seinen Sales arbeitet, sind auch die PlayStation Entwicklerstudios umtriebig. So könnte Naughty Dog gerade an einem Remaster von The Last of Us Part II arbeiten. Dazu findet ihr alle Details hier.