Resident Evil 4 has been enjoyed by over 5 million players!

Many thanks to all our fans!

– The RE4 dev team.



『バイオハザード RE:4』を500万人以上のユーザーの皆様に楽しんでいただき

RE:4開発チーム一同、心より感謝しております!

ほんとうにありがとうございます! pic.twitter.com/lrT3WpPXiP