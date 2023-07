Im Oktober erwartet Open World und Comic-Fans ein ganz besonderer Leckerbissen. Mit dem Erscheinen von Marvel’s Spider-Man 2 dürfen wir uns diesmal sogar sowohl als Peter als auch Miles durch die Häuserschluchten New Yorks schwingen und es gegen neue Bösewichte, darunter Venom selbst, aufnehmen. Nun wurde bestätigt, dass es in der Welt von Spider-Man 2, die um die Bezirke Queens und Brooklyn erweitert wird, mehr Sehenswürdigkeiten geben wird, die Comic- und Filmfans bekannt vorkommen dürften.

Vergangenes Wochenende waren Entwickelr von Spider Man 2 Studio Insomniac bei der San Diego Comic-Con 2023 anwesend. Dort sprachen sie im Rahmen eines Live-Panels auch über den Stand der Entwicklung und was es im Vergleich zum ersten Teil alles neues in Marvel’s Spider-Man 2 geben wird. Senior-Art-Directorin Jacinda Chew bestätigte dabei, dass der Fan-Service diesmal nicht zu kurz kommen wird und wir bekannte Gegenden noch ausführlicher erkunden werden können. Darunter sogar Tante Mays Haus in Queens, wo Peter Parker aufgewachsen ist. Dieses gabs ansonsten nur in Zwischensequenzen zu sehen. Daneben soll man in der noch größeren New Yorker Open World mehr Mervel-typische Wahrzeichen sehen könne. Im ersten Teil waren diese eher noch auf ein paar Easter Eggs wie das Sanctum Sanctorum von Doctor Strange beschränkt. Ein weiterer Grund also, sich als Spidey und Marvel Fan auf das erstmal Playstation exklusive Action-RPG zu freuen.