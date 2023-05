Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Knapp zwei Jahre nach der PlayStation-exklusiven Veröffentlichung erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart in diesem Sommer auch für den PC. Was diese Edition alles zu bieten hat, verraten wir euch im Folgenden.

Ratchet & Clank: Rift Apart gehörte zu den Highlights der ersten P5-Spiele. Das zeichnet sich ebenfalls auf Metacritic ab, wo sowohl Meta- als auch User Score im äußerst guten Bereich liegen.

Wie PlayStation am gestrigen Abend angekündigt hat, endet der Exklusivitätsstatus an der hauseigenen Konsole schon in zwei Monaten. Bereits am 26. Juli soll das interdimensionale Adventure nämlich für PC via Steam erhältlich sein.

Die PC-Portierung von Ratchet & Clank: Rift Apart hat sich Entwickler Insomniac Games mit Nixxes Software geteilt. Das auf Portierung spezialisierte Studio gehört bereits seit Sommer 2021 zu PlayStation und hat bereits AAA-Projekte wie Marvel’s Spider-Man Remastered und dessen Nachfolger Miles Morales auf dem PC aufflimmern lassen.

Details zur PC-Version von Ratchet & Clank

Zusammen mit der Ankündigung hat man ebenfalls einige Details zur PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart genannt. Dazu gehört beispielsweise ein Ultra-Wide-Support für eure Bildschirme in den Auflösungen 21:9, 32:9 und 48:9, was das Zocken auf bis zu drei Monitoren ermöglich.

Hinzu kommt die Unterstützung der leistungssteigernden Hochskalierungstechnologien NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS, Temporal-Injection-Technologie, NVIDIA Reflex und NVIDIA DLAA. Das ganze wird selbstverständlich mit Raytracing und entsprechend berechneten Schattenwürfen für draußen abgerundet.

Natürlich werdet ihr Ratchet & Clank nicht nur mit Tastatur sondern auch mit dem DualSense Wireless-Controller zocken können. Alle Controller-Features wie das haptische Feedback sollen beim Zocken unterstützt werden.

Wir werden euch darüber informieren, wenn die exakten PC-Spezifikationen zu Ratchet & Clank: Rift Apart feststehen. Bis dahin könnt ihr alle Infos zur Story und Gameplay unserer Übersicht übernehmen.