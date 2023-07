Please enable JavaScript play-rounded-fill



Bethesda macht mit drei animierten Kurzfilmen erneut auf Starfield aufmerksam. In den knapp zweiminütigen Kurzfilmen erleben wir den alles verändernden Moment in den Leben unserer Protagonisten.

Drei Kurzfilme, drei Städte, drei Protagonisten, die ein gemeinsames Ziel haben: nach oben kommen. Bethesda hat am gestrigen Nachmittag drei animierte Clips unter dem Titel Starfield: Besiedelte Systeme vorgestellt, mit denen wir die drei größten Städte des Spiels aus neuer Perspektive kennenlernen.

So begleiten wir in Seitenwechsel die beiden Straßenratten Ada und Harper. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt in der Vergnügungsstadt Neon mit dem Bestehlen des Partyvolks. Doch als Ada die Aufmerksam des Unternehmens Ryujin Industries auf sich zieht, muss sie eine Entscheidung treffen: Bleibt sie unten in der Gosse oder klettert sie auf der Erfolgsleiter nach oben?

Ein Konzeptbild von Neon

In Hoffnungsträger lernen wir die in Akila City lebenende Vanna kennen, die durch den Koloniekrieg zur Waisen geworden ist. Eigentlich möchte sie unbedingt die Sterne erkunden, doch ihr kaputtes Schiff macht ihr dabei einen Strich durch Rechnung. Auf der Suche nach Ersatzteilen findet sie plötzlich die Gefahr, aber auch einen neuen Freund.

Zu guter Letzt dreht sich Supra et Ultra um den Kurierpiloten Kent. Er lebt in der größten Stadt von Starfield: New Atlantis. Nach seinem Beitritt zur UC-Vanguard hat er sein Ziel endlich erreicht und ist in der Oberschicht angekommen. Doch beim Anblick des Raumhafens stellt er fest, dass seine wahre Bestimmung in den Weiten des Alls liegt.

Ein Konzeptbild von New Atlantis Ein Konzeptbild von Akila City

Mit diesen drei Kurzfilmes unterstreicht Bethesda einmal mehr den großen Wunsch der Menschheit: nach den Sternen greifen. Ob dieser Wunsch wortwörtlich zu nehmen ist oder doch eher metaphorisch, hängt wohl ganz allein vom eigenen Leben ab.

Starfield erscheint am 6. September für PC und Xbox Series X|S. Noch mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht. Noch mehr Kurzfilmmaterial findet ihr bei Blizzard und Overwatch.