Eigentlich hätte Life by You im September diesen Jahres in den Early Access gehen sollen. Doch am heutigen Vormittag hat Paradox Interactive die Verschiebung bekannt gegeben.

Mit Life by You präsentiert Paradox Tectonic eine frische Perspektive auf das Genre der Lebenssimulation. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Creator-Tools und Modding sollen der Community einen noch nie dagewesenen Raum an Kreativität bieten. Dank des Open World-Gameplays könnt ihr euch außerdem von Ladebildschirmen verabschieden.

Seit der Ankündigung von Life by You setzen Entwickler und Publisher auf Transparenz. Das zeigt sich nicht nur in den zahlreichen Gameplay-Videos, die man im Laufe der letzten Monate veröffentlicht hat. Auch die jüngsten Ereignisse teilt man in einer Videobotschaft mit. So richtet sich Paradox Tectonic-Chef Rod Humble an die Community und erklärt, dass man die Early Access-Termin verschoben hat.

Statt September fasse man nun den 5. Mai 2024 ins Auge.

Diese gewonnene Zeit wolle man nutzen, um die Grafik und Benutzeroberfläche zu verbessern. So wolle man nicht nur das gesamte Erscheinungsbild von Life by You optimieren, sondern das gesamte Gameplay runder gestalten. Außerdem wolle man sich auch nochmal den Mod-Tools widmen, die Spielenden beim Start zur Verfügung stehen werden.

Warum die Verschiebung wichtig ist

Schon seit der Ankündigung ist für die meisten klar: Life by You könnte dem lange unangefochtenen Marktführer Die Sims gefährlich werden. Das liegt nicht zuletzt an Rod Humble, der bereits bei Die Sims 2 und Die Sims 3 mitgewirkt hat.

Damit man allerdings zu einer wahren Sims-Alternative werden kann, muss der Early Access gelingen. Kleine Fehler könnten unverzeihlich sein. Dass sich Paradox also mehr Zeit lassen möchte, ist nicht nur ein gutes Zeichen, es ist auch ein wichtiger Schritt, um später wirklich konkurrenzfähig zu sein.

Mehr zu Life by You gibt es hier.