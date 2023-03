Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Paradox Announcement Show hatte den Simulator bereits angeteasert. Jetzt veröffentlichen Paradox Interactive und Paradox Tectonic weitere Informationen zu Life by You. Dieser Lebenssim könnte The Sims ernsthafte Konkurrenz machen.

Die Erfolgsgeschichte Cities: Skylines hat bereits gezeigt, dass Publisher Paradox Interactive kreativen Köpfen gern den Freiraum zur Entfaltung gibt. Das gilt auch für Life by You, dem kommenden Lebenssimulator von Paradox Tectonic. Leiter des im Jahr 2019 gegründeten Studios ist Rod Humble, der bereits an den gefeierten Titeln Die Sims 2 und Die Sims 3 mitgearbeitet hatte. Jetzt setzt er mit dem kommenden Titeln neue Maßstäbe in diesem beliebten Videospielgenre.

Life by You setzt zum einen die bereits bekannten Gameplay-Mechaniken um: Ihr könnt Personen erstellen, Traumhäuser entwerfen und verschiedenste Geschichten erzählen, welche die Vielfältigkeit des Lebens ausdrücken. Hinzu kommt das Open World-Gameplay, das euch von lästigen Ladebildschirmen trennt und das große Ganze verfolgen lässt.

Ein weiteres spannendes Feature sind die zahlreichen Creator-Tools und Mod-Möglichkeiten, mit denen ihr eure Gameplay-Erfahrungen individualisieren könnt.

Am 12. September 2023 geht Life by You auf Steam und im Epic Games Store in den Early Access. Während Gamer auf Steam den Titel bereits in ihre Wishlist packen können, dürfen Epic-Fans den Titel bereits für knapp 40 Euro vorbestellen. Um weitere Neuigkeiten zu dem Life-Simulator zu erhalten, könnt ihr auf YouTube und Twitter vorbei schauen.