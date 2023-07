Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ab sofort können Fans und Interessierte Blasphemous II vorbestellen. Team17 hat kürzlich mit einem neuen Gameplay-Trailer den Vorverkauf gestartet.

Vier Jahre nach dem Release des ersten Titels steht die Veröffentlichung von Blasphemous II unmittelbar bevor. Wer sich schon jetzt zu den Büßern zählt, kann das Metroidvania ab sofort für die favorisierte Plattform vorbestellen.

Um uns den actionreichen Sidecroller nochmal schmackhaft zu machen, Team17 auch einen neuen Gameplay-Clip veröffentlicht. Dieser zeigt, wie unser Büßer mit einem breiten Waffenarsenal verschiedenen Gegnern eine ordentliche Ladung Prügel verpasst.

In Blasphemous II schlüpfen wir erneut in die Rolle des namenlosen Büßers, der einfach keine Ruhe finden darf. So erwacht er in einer fremden Welt, den Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt auf ein neues beginnend.

In dieser schaurigen Umgebung muss er sich erneut einer Vielzahl von Feinden in den Weg stellen, um hoffentlich bald von dem Mirakel erlöst zu werden und endlich Ruhe zu finden.

Am 24. August erscheint Blasphemous II für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Weitere Infos könnt ihr der Übersicht entnehmen. Wer mehr Prügelaction möchte, kann sich das neuste Gameplay-Video zu Lords of the Fallen ansehen.