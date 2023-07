Für den zweiten Teil des Soulslike Action-RPGs Lords of the Fallen scheint sich Hexworks ordentlich ins Zeug zu legen. Das lässt zumindest das neue, knapp 20-minütige, Gameplay vermuten, welches nun auf YouTube zu sehen ist. Der Walkthrough Trailer ist kommentiert und zeigt ganz neues, noch nicht zuvor gesehenes Spiel-Material der fantastisch-düsteren Welt von Lords of the Fallen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In der halb-offenen Spielwelt, die Jahrtausende vor den Geschehnissen des ersten Teils angesiedelt und somit, wie die Story, für sich allein steht, müssen wir uns dem Dämonengott Adyr stellen. Dafür greifen wir auf ein gigantisches Arsenal an Waffen und Zaubern zurück, die unser Held einsetzen kann. Einige davon sieht man schon in der Gameplay-Präsentation.

Ebenfalls einen guten Eindruck macht die vorgestellte Dualität und große Besonderheit der Welt von Lords of the Fallen 2, die 2 Reiche, Axiom, als auch sein untotes Gegenstück, Umbral. Beide haben eine mystische Synergie, die es zu ergründen gilt. Beide Welten sind miteinander verbunden und müssen von uns erkundet werden. Am 13. Oktober 2023 erscheint Lords of the Fallen schließlich für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Lange müssen wir also nicht warten, um unsere magische Reise zu beginnen.

Bereits jetzt prognostizieren Fans und einige Kritiker, dass der Triple-A-Titel das beste Soulslike des Jahres wird. Dass die Entwickler bereits einige Monate vor der Veröffentlichung so ein ausführliches Gameplay präsentieren, stimmt schon Mal hoffnungsvoll. Und tatsächlich sieht Lords of the Fallen 2 mit seinem Artdesign sehr beeindruckend aus und weit weg von generischer 0815-Fantasy. Wollen wir hoffen, dass das fertige Endergebnis sich ebenfalls sehen lässt und gut für alle Plattformen portiert wird.

Ein anderes Soulslike, das gerade frisch erschienen ist und frischen Wind in das Genre bringt, ist Remnant 2.