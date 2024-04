Fans des God of War-Franchises dürfen sich freuen, denn bald gibt es die Abenteuer von Kratos und Atreus auch als Brettspiel. God of War: The Board Game soll im Juni 2025 erscheinen, unterstützt durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auf GameFound. Bislang haben über 2.000 Unterstützer zur Finanzierung beigetragen, die bereits über 200% des Ziels von 150.000 US-Dollar erreicht hat.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: PlayStation

Das von CMON entwickelte Spiel verspricht, eine packende Spielerfahrung zu bieten. Spieler schlüpfen in die Rollen von Kratos und Atreus und erleben deren Abenteuer zwischen den Ereignissen von „God of War“ (2018) und „God of War Ragnarök“. Das Brettspiel ist für zwei Spielende entwickelt worden, kann aber mit einer Erweiterung von bis zu vier Personen gespielt werden. Als durchschnittliche Spieldauer ist eine Stunde vorgesehen.

Inhalte von God of War: The Board Game

God of War: The Board Game zeichnet sich durch vielfältige Spielkomponenten aus. Neben den Miniaturen von Kratos und Atreus umfasst das Spiel 30 Gegner-Miniaturen, vier Boss-Miniaturen und einen NPC. Spieler können aus acht verschiedenen Quests wählen, die jeweils einzigartige Herausforderungen und Ziele bieten.

Hinzu kommen verschiedene Details, über 30 Angriffskarten, 47 Bonuskarten und diverse Spielmarker, die das taktische Element des Spiels unterstreichen. Zudem sind die Miniaturen detailreich gestaltet und variieren stark in ihrer Größe – von Atreus unter 30mm bis hin zu gigantischen Gegnern, die über 105mm messen.

Details zum Crowdfunding

God of War: The Board Game wird in zwei Editionen angeboten: Die Mortal-Box für 70 US-Dollar beinhaltet das Standard-Spiel, während die Demigod-Edition für 90 US-Dollar auch alle erreichten Stretch-Goals umfasst. Diese Stretch-Goals bieten unter anderem zusätzliche Miniaturen und Spielszenarien, die die Spielwelt weiter vertiefen.

Die Kampagne läuft noch bis zum 3. Mai 2024. Interessenten haben noch die Möglichkeit, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Brettspielfans und Anhänger des „God of War“-Universums können sich auf ein episch gestaltetes Spiel freuen, das sowohl durch strategische Tiefe als auch durch eine reichhaltige, narrative Erfahrung besticht.

Neben dem God of War-Franchise wird auch ein anderes Videospiel im Brettspielformat veröffentlicht. Dazu könnt ihr hier mehr nachlesen.