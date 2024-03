Das Cyberpunk 2077-Brettspiel bringt die fesselnde und dynamische Welt von Night City direkt auf den Spieltisch. Entwickelt in einer einzigartigen Kollaboration zwischen Fans und CD Projekt Red, bietet dieses neue Brettspiel die Möglichkeit, die dystopische Cyberpunk-Welt gemeinsam mit Freunden und Familie zu erleben. Mit einer Mischung aus Nostalgie und innovativen Spielelementen will das Spiel ein unvergessliches Abenteuer in die Hand der Spieler zu legen.

Die Entwickler des Brettspiels haben sich darauf konzentriert, die Kernelemente von Cyberpunk 2077 geschickt ins Spiel zu übertragen. Spieler haben die Möglichkeit, die berüchtigte Stadt Night City zu erkunden, verschiedene Aufträge anzunehmen und ihren Ruf zu stärken, um zur Legende der Stadt aufzusteigen. Doch jede Entscheidung soll Konsequenzen mit sich bringen und so auch den Nervenkitzel des Videospiels widerspiegeln.

Die Schlüsselaspekte des Spiels umfassen die Erkundung von ikonischen Orten, die Durchführung von spannenden Missionen und die strategische Planung mit Mitspielern, um in der Welt von Night City erfolgreich zu sein.

Früh unterstützen & Geschenke sichern

Als besonderes Highlight für Frühunterstützer bietet das Cyberpunk 2077-Brettspiel eine exklusive Miniaturfigur von V mit Mantis Blades. Diese Figur nicht nur verleiht dem Spiel eine persönliche Note, sondern erweitert auch das Spielerlebnis durch zusätzliche Aktionskarten. Im weiteren Produktionsprozess sollen mehr Geschenke folgen. Dazu gibt es auf der entsprechenden Website weitere Informationen.

Die Macher lassen die Community aktiv an der Gestaltung des Spiels teilnehmen, indem sie Feedback und Vorschläge teilen soll. Dieser offene Dialog soll sicherstellen, dass das Brettspiel Cyberpunk 2077 nicht nur die Vision der Entwickler widerspiegelt. Auch die Wünsche und Vorstellungen der Fans sollen berücksichtigt werden.

Das Cyberpunk 2077-Brettspiel will mehr als eine Übertragung des Videospiels in ein anderes Format sein. Die Produzenten wollen die Leidenschaft und das Engagement der Cyberpunk-Community sowie der Entwickler kreieren.

CD Projekt Red hat bereits einige seiner Marken in verschiedene Formate herausgebracht. So sind bereits ein Comic und Kochbuch inspiriert von The Witcher entstanden. Auch der Anime Cyberpunk: Edgerunners läuft seit einiger Zeit auf Netflix.