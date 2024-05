Der mit Spannung erwartete Lebenssimulator Life by You von Paradox Interactive wird am 4. Juni 2024 in den Early Access starten. Ursprünglich für März geplant, wurde der Termin um drei Monate verschoben. Damit gibt man den Entwicklerteam mehr Zeit, die Grafik der menschlichen Charaktere zu verfeinern und das Gameplay zu optimieren.

Life by You bietet eine immersive und offene Spielwelt, die es den Spielenden ermöglicht, vielfältige Geschichten zu erzählen. Die Spielenden können individuelle Haushalte und Charaktere erstellen, ihre Häuser bauen und ihre eigene Geschichte in einer Welt voller Möglichkeiten gestalten. Das Spiel ermöglicht zudem einen nahtlosen Wechsel zwischen der Third-Person-Perspektive und der direkten Steuerung der Charaktere. Dies soll eine tiefere emotionale Verbindung zu den erschaffenen Menschen erzeugen.

Ein weiteres Highlight des Spiels ist die Echtzeit-Kommunikation mit Charakteren in echter Sprache. Dies, in Kombination mit den umfangreichen Creator- und Editor-Tools, soll Life by You zu einem einzigartigen Sandbox-Erlebnis machen. Mit Tools wie dem Charakter-Editor, Objekt-Designer und Sprachbäumen können die Spielenden ihre Welt nach eigenen Vorstellungen anpassen.

Life by You – Eine echte Alternative zu Die Sims?

„Das Herzstück von Life by You ist die Community“, sagt Rod Humble, General Manager von Paradox Tectonic. „Wir haben eine Sandbox geschaffen, in der die Spieler:innen jede Geschichte erzählen können, die sie wollen. Von zutiefst persönlichen bis zu esoterischen oder Fan-Fiction-Geschichten, sie können das Leben in vollen Zügen genießen – oder die Regeln brechen, wenn ihnen danach ist!“

Durch die umfangreichen Editionsmöglichkeiten und Inhalte des Basisspiels besitzt Life by You das Potenzial, ein echter Konkurrent für „Die Sims“ zu werden. Die EA-Marke ist in den vergangenen Jahren durch den Verkauf der teils sehr klein ausfallenden Erweiterungen vermehrt in die Kritik geraten. Wie eine Debatte auf Reddit zeigt, hängt dies auch aus Community-Sicht mit der fehlenden, ernstzunehmenden Konkurrenz zusammen.

Wir können also gespannt sein, was Early Access im Juni verändern wird.