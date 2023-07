Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der letzten Woche hat Square Enix eine neue Erweiterung von Final Fantasy XIV angekündigt. Diese nennt sich Dawntrail und soll euch im Sommer 2024 in neue Gebiete schicken.

Während des Final Fantasy XIV Fan Festivals in Las Vegas enthüllte Produzent und Direktor Naoki Yoshida Dawntrail, die nächste große Erweiterung. Diese wartet mit der neuen Welt Tural und deren Hauptstadt Tuliyollal auf. Hier laden neue Gebiete wie das gebirgige Urqopacha und den Wald von Yak T’el zur Erkundung ein.

Innerhalb dieser neuen Regionen könnt ihr auch auf neue Stammesvölker treffen. Dazu gehören die in Urqopacha beheimateten Pelupelu, die wegen ihrer auffälligen Masken in Erinnerung bleiben dürften.

Da neue Dungeons, Bedrohungen wie Valigarmanda und zahlreiche neue Raids genügend Möglichkeiten zum Leveln bieten, ist die Stufenobergrenze von 90 auf 100 angehoben worden. Damit einhergehend könnt ihr euch auf neue Rezepte, Ausrüstungen, Gelegenheitsinhalte und PvP-Aktualisierungen freuen.

Zu guter Letzt bietet die kommende Erweiterung von Final Fantasy XIV auch neue Kampfinhalte wie FATEs, Hohe Jagd und Schatzsuchen.

Final Fantasy für die Xbox & ein mysteriöses T-Shirt

Während des Final Fantasy XIV Fan Festivals teilte sich Naoki Yoshida die Bühne mit Xbox-Chef Phil Spencer und die beiden bestätigten, dass im Frühling 2024 eine Xbox Series X|S-Version des beliebten MMOs erscheinen werde. Während der Patch 6.5x-Serie werde man bereits eine offene Beta starten.

In der Vergangenheit hat Naoki Yoshida neue Inhalte mit seinen T-Shirts angeteasert. So trug er im letzten Jahr ein Batman-Shirt, um die Dark Knight-Klasse anzuteasern. In diesem Jahr zierten die Teenage Mutant Ninja Turtles seine Brust, was für große Spekulationen in der Community gesorgt hatte. Laut IGN könnte das Shirt auf Klassen mit besonderen Waffen, wie Donatellos Kampfstab, hindeuten. Andererseits wäre auch eine Schildkrötenrasse möglich.

Gleichzeitig könnte das Shirt eine Hommage an die aktuelle Xbox-Verlosung sein. Der PlayStation-Konkurrent verlost nämlich vier nach Käse duftende Controller im Stil des bald erscheinenden Films um die vier Schildkrötenbrüder.

Wir werden euch auf jeden Fall zu den Neuigkeiten rund um Final Fantasy XIV und Dawntrail auf dem Laufenden halten. Mehr zum MMO findet ihr hier. Natürlich haben wir auch weitere Infos zu dem kürzlich erschienenen Nachfolger Final Fantasy XVI für euch.