Mit Hochspannung erwarten Rollenspielfans Baldur’s Gate 3. Doch was steht eigentlich danach an? Darauf hat Larian-Chef Swen Vincke in einem Interview Antwort gegeben.

Seit der Ankündigung von Baldur’s Gate 3 ist klar: dieses RPG ist ein echtes Mammutprojekt. Kein Wunder als, dass 400 EntwicklerInnen an der Umsetzung dieses Epos arbeiten. Eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass es bei Elden Ring bis zu 230 und The Last of Us Part II „lediglich“ 200 Mitarbeitende waren. (Quelle Buffed)

Aber was steht eigentlich nach dem Release an? Die zahlreichen Angestellten müssen schließlich auch bezahlt werden. Wie Swen Vincke im Interview mit IGN erklärt, wird das Team erstmal in eine wohlverdiente Pause geschickt. Außerdem müssen die kreativen Köpfe wieder frei für neue Projekte werden.

Danach liege, laut Vincke, eine Fortsetzung von Divinity: Original Sin durchaus im Bereich des Möglichen.

„Es ist unser eigens gebautes Universum, wir werden also definitiv irgendwann dorthin zurückkehren.“

Allerdings sind auch die Divinity: Original Sin-Titel nicht gerade kleine Unterfangen. Bis eine Fortsetzung also entwickelt ist, dürften noch einige Jahre ins Land gehen. Bis dahin können wir uns einige Male in Baldur’s Gate 3 austoben.

Das RPG wird am 3. August für PC und am 6. September für PlayStation 5 erscheinen. Wann genau ihr loslegen könnt, haben wir euch in der folgenden Meldung verraten.