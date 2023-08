Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach verschiedenen Leaks zu Call of Duty: Modern Warfare 3 hat Activision einen Konter gelandet. Am späten Abend veröffentlichte man „Keyart“ zu dem Shooter und kündigte an, dass bald weitere folgen werde.

Wie ihr euch wahrscheinlich erinnert, gab es in den letzten Wochen immer mal wieder Leaks zum diesjährigen Call of Duty. Wie Activision bereits selbst verraten hat, handelt es sich damit aller Wahrscheinlichkeit nach um Modern Warfare 3.

Gestern Abend ist das Social Media-Team hinter dem Shooter selbst in die Offensive gegangen und hat den folgenden Tweet veröffentlicht (Ja, die heißen für mich weiter so):

Jokes on you, real key art here.



In der Tweet-Beschreibung erklärt man, dass dieses sehr einfache, auf Paint entstandene Strichmännchen mit Gewehr die offizielle Keyart zum kommenden Game sei. In der nächsten Woche wolle man mehr von den künstlerischen Fähigkeiten und einiges mehr präsentieren. Allem Anschein nach folgt in der nächsten Woche also die große Enthüllung von Modern Warfare 3.

Welche Inhalte uns wahrscheinlich erwarten, verraten wir euch hier. Alle Infos zum aktuell laufenden Modern Warfare II findet ihr auf der offiziellen Website.