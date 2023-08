Anhänger von actiongeladenen Beat ‚em ups wurden kürzlich, etwa sechs Wochen vor dem Veröffentlichungsdatum von Mortal Kombat 1, erneut mit spannendem Material versorgt. Ein frischer Gameplay-Trailer bringt einen legendären Charakter der Serie ins Rampenlicht: Reptile – oder wie er im Trailer genannt wird: Banished („Der Verbannte“). Reptile ist ein Veteran der Serie und gehört zu den wenigen Charakteren, die bereits seit dem ersten Teil dabei sind, damals noch als geheimer Bossgegner.

In einer packenden Story-Sequenz enthüllt Reptile den Grund für seine Verbannung gegenüber seinen Mitstreitern. „Die Tatsache, dass ich mich in einen Menschen verwandeln kann, hat mich in den Augen meines Volkes zu einer Außenseiterin gemacht“, gesteht er, während er in Begleitung von Kämpfern wie Baraka und Kung Lao ist. Im Trailer ist Reptile sowohl in menschlicher Gestalt als auch in seiner Reptilienform zu sehen.

Das Besondere ist, dass der Trailer zeigt, wie nahtlos zwischen diesen beiden Formen im Kampf gewechselt werden kann – ein beeindruckendes Feature, das im Spiel umgesetzt wird. Sogar eine Hybridform, in der Reptile nur seinen oberen Körper in reptilienhafter Erscheinung zeigt, um Säure zu speien, wird präsentiert. Zudem wird seine Fähigkeit, sich kurzzeitig unsichtbar zu machen und plötzlich hinter seinem Gegner aufzutauchen, eindrucksvoll inszeniert.

Neben dem Gameplay von Reptile wird auch Action von Ashrah, einer Dämonin aus dem Netherrealm, sowie vom Chaos-Kleriker Havik gezeigt. Natürlich dürfen die brutalen Finisher-Moves nicht fehlen, die in dieser Fortsetzung des Franchise auf ein neues Level gehoben wurden. Der Erscheinungstermin von Mortal Kombat 1 ist der 19. September und das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. In Bezug auf die Handlung stellt dieser Teil gewissermaßen ein Neustart der Serie dar, da die Fans nun in ein MK-Universum eintauchen, das von Liu Kang, dem Feuergott, neu geschaffen wurde.