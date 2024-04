Bereits am 11. April hat der Entwickler Warhorse Studios für den heutigen Abend einen Game-Reveal angekündigt. Die Mehrheit ging zu diesem Zeitpunkt bereits von der Ankündigung von Kingdom Come: Deliverance 2 aus. Nun scheint dies ein Leak bestätigt zu haben.

Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, solltet ihr auf den YouTube– und Twitch-Kanälen von Warhorse Studios vorbeischauen. Dort will das Entwicklerstudio heute Abend um 20 Uhr ein neues Videospiel vorstellen. Community-Mitglieder und Branchen-Insider wie Tom Henderson gehen von der Enthüllung von Kingdom Come: Deliverance 2 aus.

Dies scheint nun versehentlich von dem bekannten Gaming-Magazin IGN bestätigt worden zu sein. Wie PlayFront berichtet, habe IGN bereits eine Seite für das Videospiel angelegt, die auch einen Teaser enthält. Darin sollen einige Spielszenen zu sehen sein, bevor schließlich da Logo enthüllt wird. Laut PlayFront soll das Game noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Der verweisende Link auf die IGN-Seite ist allerdings nicht mehr aktiv.

Als Kingdom Come: Deliverance im Februar 2018 erschienen war, wurde es wegen seiner zahlreichen Bugs mit eher gemischten Gefühlen von Community und Fachpresse aufgenommen. Doch nachdem Warhorse Studios das mittelalterliche Adventure aufpoliert hatte, entwickelte es sich schnell zu einem Fanliebling. Das Game zeichnet sich unter anderem durch sein hohes Maß an Realismus aus, das durch ein Beratungsteam von Historikern erzielt worden ist. So gilt es als eines der besten Spiele mit mittelalterlichem Fokus.

So ist es nicht verwunderlich, dass Kingdom Come: Deliverance in den letzten sechs Jahren über 6 Millionen Kopien verkauft hat. Dies hatte Warhorse Studios im Februar diesen Jahres zum Jubiläum des Spiels bekannt gegeben.

Und wie könnte man ein Jubiläumsjahr besser feiern als mit der Ankündigung eines Nachfolgers?