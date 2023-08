Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In einem Interview hat HexWorks weitere Details zu Lords of the Fallen bestätigt. Dazu gehören die Spiellänge, Neues Spiel+ und die Anzahl der Enden.

Durch die beiden Parallelwelten von Lords of the Fallen drängt sich das Konzept von mehreren Enden gerade so auf. Wer also nach der einmaligen Tortur durch Axiom und Umbral nicht genug hat, kann sich noch zwei weitere Male ins Abenteuer stürzen. Denn das Souls-like bietet euch gleich drei verschiedene Enden. Durch das Neue Spiel+ könnt ihr immerhin gestärkt in die neuen Durchläufe starten.

Aber wie lange braucht ihr eigentlich für einen Durchlauf von Lords of the Fallen? Wie die Entwickler im Interview mit MP1ST verraten, werdet ihr für den ersten Durchlauf rund 30 Stunden benötigen. Davon gehen circa anderthalb Stunden für die Tutorial Region drauf. Die darauf folgenden Replays werden natürlich um einiges kürzer ausfallen. HexWorks setzt für diese rund 25 Stunden an.

Gestern hat übrigens IGN einen Deep Dive von Lords of the Fallen veröffentlicht. Dieser stellt euch die wichtigsten Gameplay-Features im Bezug auf die Paralleldimensionen vor.

Um von Axiom, dem Reich der Lebenden, nach Umbral zu reisen, verwendet ihr eure Umbral-Laterne. Diese wird euch bereits zu Beginn des Spiels gegeben. Wenn ihr allerdings nach Axiom zurückkehren möchtet, benötigt ihr allerdings ein Blumenfeld, die HexWorks-Antwort auf Leuchtfeuer. Diese sind allerdings recht rar gesät, also solltet ihr die Augen offen halten.

Die Umbral-Laterne besitzt allerdings noch viele weitere Features. So könnt ihr sie als Fenster nach Umbral verwenden, um bei Umgebungsrätseln neue Wege zu finden. Außerdem könnt ihr die Seelen eurer Feinde mit ihrer Hilfe manipulieren und diesen so mehr Schaden zufügen. Dazu haben wir bereits einigen in einem vorherigen Gameplay-Video erfahren.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.