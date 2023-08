Bereits im März sorgte Paramount für aufgeregte Erwartungen bei den Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles, indem sie die kommende Videospieladaption der Comic-Vorlage „The Last Ronin“ ankündigten. Das Spiel soll sich von keinem Geringeren als Santa Monicas „God of War“ inspirieren lassen, verspricht jedoch noch immer nur spärliche Informationen.

Doch endlich können wir den Vorhang lüften und die Identität des Publishers sowie des Entwicklerstudios enthüllen: THQ Nordic und Black Forest Games sind die kreativen Köpfe hinter „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“. Diese spannende Enthüllung erfolgte im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase 2023.

Hinter Black Forest Games verbirgt sich ein Entwicklerteam, das aus talentierten ehemaligen Mitgliedern des Spellbound Entertainment Studios besteht. Sie haben in der Vergangenheit Erfolge wie „Giana Sisters: Twisted Dreams“ sowie die Neuauflagen von „Destroy All Humans!“ und „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ gefeiert. Mit „The Last Ronin“ scheint das Studio nun in eine neue Ära mit höherem Budget einzutreten.

Doug Rosen, Senior Vice President für Spiele und neue Medien beim Lizenzinhaber Paramount, ließ bei der ersten Ankündigung verlauten, dass die Umsetzung des Comics sich an den neueren „God of War“-Spielen orientieren würde. Diese Ambition ist zwar im ersten Teaser noch nicht greifbar, da dieser lediglich die Entwicklung bestätigt.

Eindrücke aus dem düsteren Abenteuer Der 45-sekündige Trailer vermittelt jedoch bereits einen Eindruck von „The Last Ronin“: Dieses Abenteuer der Ninja Turtles zeichnet sich durch eine düstere Atmosphäre aus, weit entfernt von den üblichen bunten Geschichten. Der Comic erzählt eine tragische Geschichte, in der ein Überlebender der Turtles in einer postapokalyptischen Welt von New York kämpft.

Der kurze Teaser lässt aber auch erahnen: Ein baldiges Erscheinen von „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ ist nicht zu erwarten. Die Entwicklung begann wahrscheinlich erst im Laufe dieses Jahres, und hochwertige AAA-Spiele benötigen ihre Zeit.