Der Hype um Baldur’s Gate 3 bleibt nicht nur ungebrochen, er steigt auch weiter an. So wurden auf Steam nicht nur neue Spielerzahlen erreicht. Auf Metacritic kletterte das RPG sogar auf die Spitze der Rangliste der PC-Games.

Mit Baldur’s Gate 3 liefert Larian Studios eine epische Rollenspielerfahrung, die nicht nur Fans von Dungeons and Dragons begeistern kann. Klar trägt der Titel eindeutig die Handschrift des belgischen Entwicklers, sodass gerade Divinity-Fans sich schnell zurecht finden dürften. Aber Larian kopiert nicht einfach nur das Erfolgsrezept des eigenen Franchise, man verpasst ihm ein gewaltiges Level-up und präsentiert so ein neues Maß an Detailverliebtheit und Kreativität.

So ist es nicht verwunderlich, dass Fans auf Steam gerade am Wochenende sich nochmal ordentlich Zeit in das RPG versenken. Gerade am letzten Sonntag knackte man einen neuen Rekord von 875,343 gleichzeitigen Spielenden. Nur das kostenlose Counterstrike war in den letzten 24 Stunden noch beliebter.

Doch Baldur’s Gate 3 macht nicht nur in der Quantität sondern auch in der Qualität von sich reden. So nimmt das RPG gerade den ersten Platz der besten PC-Spiele aller Zeiten auf Metacritic ein. Dies gilt allerdings nur für den Metascore. Laut Userscore liegt der Titel bisher „lediglich“ auf Platz 10 und damit sogar drei Plätze hinter seinem Vorgänger.

Wenn Baldur’s Gate 3 am 6. September für die PlayStation 5 erscheint, dürfte sich auf Metacritic nochmal einiges tun. Wir werden euch über diese Veränderungen auf dem Laufenden halten.

In einem weiteren Beitrag haben wir euch ausführlicher erklärt, was genau das RPG so beliebt macht.