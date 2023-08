Freudige Nachrichten für alle Gaming-Fans der besonders schnellen Action: Der Publisher 505 Games und das Entwickler-Team von One More Level haben verkündet, dass ab sofort die Anmeldungen für die heiß ersehnte Closed Beta von Ghostrunner 2 offen sind. Wer den ersten Teil des schnellen Try and Repeat Action-Schnetzlers in einer in Neon getauchten Cyberpunk Großstadt mochte, wird den Nachfolger garantiert lieben.

Ebenfalls sei darauf hingewiesen, dass der kommende Montag, der 21. August, ein wichtiger Tag für alle Cyberpunk-Slasher-Fans ist. An diesem Tag werden nämlich spannende Neuigkeiten rund um das Spiel enthüllt. Zur Einstimmung steht bereits jetzt ein Video zur Verfügung, das die bisherigen Wendungen der Handlung gekonnt zusammenfasst. Die Veröffentlichung von Ghostrunner 2 ist für später in diesem Jahr geplant und wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC (über Steam und den Epic Games Store) verfügbar sein.

Am 21. August werden 505 Games und One More Level dann wichtige Informationen zum Spiel preisgeben. Wir empfehlen allen begeisterten Fans, die Social-Media-Kanäle des Spiels im Auge zu behalten, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Spielerinnen und Spieler, die am Ghostrunner 2 Closed Beta-Test teilnehmen und wertvolles Feedback zum Spiel liefern möchten, haben die Möglichkeit, sich unter folgendem Link anzumelden: 505.games/GR2Beta.