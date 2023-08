Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der unheilige Beginn der brutalen Pilgerfahrt erwartet euch ab sofort in einem neuen Gameplay-Video zu Blasphemous II. Werft einen Blick auf euren ersten Bosskampf und euren offiziellen Missionsauftrag.

Aus dem Grab und rein in die Prügelei! In Blasphemous II muss sich unser namenloser Büßer erneut aus seiner letzten Ruhestätte erheben, um die finstere Macht The Miracle an der Geburt eines neues Kindes zu hindern.

Bis ihr diese Mission abschließen könnt, müsst ihr euch allerdings in zahlreichen Kämpfen beweisen und in mittelenglische Dialoge verwickeln lassen. Schon die erste Viertelstunde des Spiels zeigt, dass Entwickler Game Kitchen seine Community nicht schonen will.

In der ersten Viertelstunde von Blasphemous II wählt ihr zwischen drei Waffentypen, experimentiert mit den ersten Attacken und setzt euch sogar mit dem Tutorial-Boss auseinander. Danach weiht euch die göttliche Botin Anunciada in euren Auftrag ein und ihr erhaltet eine kurze Beschreibung der kommenden Bosse.

Im Anschluss darauf prügelt sich der Büßer durch ländliche wie städtische Regionen bis er schließlich ein jähes Ende im Kampf gegen einen Armbrustschützen findet.

Am 24. August dürft ihr endlich selbst Hand anlegen und euch in das herausfordernde Metroidvania Blasphemous II stürzen. Vorbestellungen für PC, PS5, Xbox Series und Switch sind weiterhin hier möglich. Noch mehr Gameplay-Material haben wir in der folgenden Meldung für euch.