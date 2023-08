Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Zusammen mit der Veröffentlichung von gleich zwei Trailern zu Call of Duty: Modern Warfare 3 hat Activision auch erste Details zu dem kommenden Titel enthüllt. Wir geben euch eine Übersicht zu Kampagne, Multiplayer und dem Zombie-Modus.

Mit Modern Warfare 3 veröffentlicht Activision zum ersten Mal den direkten Nachfolger auf einen Call of Duty Titel. Wie der gestern veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt, scheint dieser gewagte Schritt die richtige Entscheidung gewesen zu sein.

So erzählt man nicht nur die Geschichte von Captain Price und der TF 141 weiter, die Entwickler bauen auch die in Modern Warfare 2 eingeführten Gameplay-Mechaniken weiter aus. So sehen wir beispielsweise Unterwasserkämpfe und einen verdeckten Infiltrationseinsatz, auch wenn der ganz schön schief geht.

Die Gameplay-Highlights im Detail

Neben diesen Gameplay-Features hat man sich etwas besonders für die Kampagne von Modern Warfare 3 überlegt. So werdet ihr neben den linear gestalteten Story-Missionen auch Open Combat-Missionen, die euch die Loadouts selbst bestimmen lassen. Die Handlung dreht sich hierbei wieder um die Ergreifung des ultranationalistischen Schurken Vladimir Makarov, der sogar seinen eigenen Trailer spendiert bekommen hat.

Der Multiplayer von Modern Warfare 3 setzt sich ebenfalls aus altvertrauten wie neuen Features zusammen. Zum Beispiel haben die originalen 16 Launch-Maps von 2009 ein modernes Upgrade mit neuen Gameplay-Features erhalten. 12 neue Maps werden in den darauf folgenden Seasons in der Post-Launch-Phase erscheinen. Auf diesen Maps werdet ihr neben den bereits bekannten Modi Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Hardpoint, Ground War und Krieg auch den neuen Modus Cuthrought (3v3v3) ausprobieren können.

Wie Activision erklärt, soll der Zombie-Modus von Modern Warfare 3 der größte in der Geschichte von Call of Duty werden. Außerdem werdet ihm zum ersten Mal mit anderen Squads gemeinsam in einer Open World gegen die untoten Horden kämpfen.

Weitere Details zu Modern Warfare 3 könnt ihr der offiziellen Website entnehmen. Wir werden euch natürlich auch hier auf dem Laufenden halten.