Nach längerer Funkstille hat NEOWIZ anlässlich der Gamescom einen neuen Trailer zu Lies of P veröffentlicht. Das Video zeigt die brutale Eleganz des Spiels und setzt sich mit der Frage auseinander, wie groß das Opfer für die Menschlichkeit sein soll.

Wie weit möchten wir für das Erlangen der Menschlichkeit gehen? Mit dieser Frage setzt sich der neuste Trailer von Lies of P auseinander und spielt damit auf die mehreren Enden an, die wir in dem Souls-like erleben können.

Darüber hinaus setzt das Video die herausfordernden Kämpfe gegen furchterregende Gegner eindrucksvoll in Szene. Damit unterstreicht NEOWIZ einmal mehr das Belle Époque-Setting, das auch an einem düsteren Ort wie Krat zu finden ist.

Lies of P erscheint zwar erst am 19. September für PC, PlayStation und Xbox. Doch könnt ihr das Souls-like schon jetzt vorbestellen. Der Vorbestellerbonus der Standard Edition besteht aus dem Outfit Spitzbübische Puppe, die an die originale Geschichte angelehnt ist. Zu den Boni der Deluxe Edition gehören zusätzlich das Set des großen Venign und ein dreitägiger Vorabzugang. Weitere Boni könnt ihr auf der entsprechenden Seite einsehen.

Weitere Details zum Game liefern wir euch in der folgenden Übersicht.