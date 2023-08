Vom 23. bis 27. August wird die gamescom in Köln stattfinden, und während dieser spannenden Veranstaltung wird Pearl Abyss sowohl seinen frischen Action-RPG Titel Crimson Desert vorstellen als auch die neueste Erweiterung „Land des Morgenlichts“ für Black Desert Online der weltweiten Spielergemeinschaft präsentieren.

Am 22. August wird auf der gamescom im Rahmen der Opening Night Live (ONL) das brandneue Open-World-Action-Adventure Crimson Desert enthüllt. Die Besucher können sich auf exklusives Gameplay-Material freuen, welches ihnen einen frischen Einblick in die Welt von Pearl Abyss verschafft. Durch den Einsatz der fortschrittlichen BlackSpace Engine hat Pearl Abyss eine Spielerfahrung der nächsten Generation geschaffen. Die Spieler können sich auf ein unvergleichliches Spielerlebnis mit beeindruckender Grafik und dynamischer Action freuen. Ein Höhepunkt dieser Veranstaltung ist die Partnerschaft zwischen Pearl Abyss und Samsung Electronics. An ihrem Stand in Halle 9 (A030/A044) werden die Besucher die Gelegenheit haben, die hochgelobte Erweiterung „Land des Morgenlichts“ von Black Desert Online zu erleben. Hier tauchen die Spieler in die visuell beeindruckende Welt von Black Desert Online ein. Fans können sich auf Interaktionen mit Community-Vertretern freuen, mit Cosplayern in Kontakt treten und an Giveaways teilnehmen, bei denen sie die Chance haben, großartige Preise zu gewinnen. Abschließend wird Pearl Abyss auch Teil von Samsungs Keynote sein, die am Mittwoch, den 23. August, ab 09:30 Uhr live auf dem Samsung Odyssey Twitch-Kanal gestreamt wird.

Weitere Informationen zu Crimson Desert und Black Desert Online gibt es auf den offiziellen Webseiten.