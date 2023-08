Die Vorfreude steigt, denn der Release-Termin für die PlayStation 5- und PC-Versionen von „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ steht fest. Ab dem 24. Oktober können Sie das Spiel über den PS Store oder den Epic Games Store digital herunterladen und sofort in das Abenteuer eintauchen. Physische Ausgaben des Spiels werden ab dem 5. Dezember für die PlayStation erhältlich sein. Xbox Series-Konsolen-Besitzer müssen sich noch gedulden, da der Release für das kommende Frühjahr 2024 geplant ist.

Das Gameplay

In „The Lord of the Rings: Return to Moria“, so der englische Originaltitel des Spiels, dreht sich alles um die tapferen Zwerge, die in den Minen von Moria nach Erzen graben und eine bedeutende Rolle im Tolkien-Universum spielen. Ihre Mission ist es, ihre alte Heimat zu ihrer einstigen Pracht zurückzuführen. Als Spieler haben Sie die Möglichkeit, einen eigenen Zwerg zu erschaffen und entweder alleine oder im Online-Modus mit anderen Abenteurern die Tiefen der Moria-Minen zu erkunden.

Survival und Crafting

Der Survival- und Crafting-Aspekt des Spiels steht im Zentrum des Spielerlebnisses. Nutzen Sie die erfinderischen Fähigkeiten der Zwerge, um widerstandsfähige Rüstungen und fein geschliffene Waffen zu schaffen, die Sie vor den vielfältigen Gefahren wie Goblins, Arachnoiden und mysteriösen Feinden schützen werden. Die reiche Fantasie der Zwerge wird Ihnen dabei helfen, sich in dieser gefährlichen Welt zu behaupten und Ihre Fähigkeiten als Handwerker unter Beweis zu stellen. Hoffentlich wird Entwickler Free Range Games mit diesem Herr der Ringe Titel, „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ einen größeren Hit landen als es zuletzt Gollum tat.