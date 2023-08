Die Gerüchteküche am Rande der gamecom 2023 kocht mal wieder. Dieses Mal gibt es viel Spekulation rund um Santa Monicas nächstes großes Projekt, „Project Titant“, von dem ein Leaker wissen will, dass es ein God of War Ragnarök-DLC sein soll. Was ist da dran?

Der populäre Leaker „The Snitch“ behauptet nämlich, dass Sony Santa Monica an einem DLC für God of War Ragnarök arbeitet. Die Entwicklung sei bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, doch bleibt unklar, wie umfangreich das nordische Abenteuer von Kratos im DLC fortgesetzt wird. The Snitch hat in der Vergangenheit korrekte Insider-Informationen geliefert und betont, dass seine Quellen, die zuvor bereits korrekte Informationen zu Playstations nächstem großen Triple-A-Action-RPG, „Rise of the Ronin“, lieferten, dieselben sind. Diese Informationen passen teilweise zu den vagen Hinweisen von Sony, die kürzlich aufgetaucht sind.

Project "God of War: Ragnarok DLC" is on the way.



Here we go. pic.twitter.com/e1zgaq42eU — The Snitch (@insider_wtf) August 24, 2023

Obwohl die nordische Saga mit God of War Ragnarök scheinbar abgeschlossen ist, deutet ein Hinweis von Sony darauf hin, dass das Kratos-Franchise weitergeht. Angesichts des Erfolgs der letzten Spiele der Serie ist es naheliegend, dass God of War mit einem neuen Spiel fortgesetzt wird. Stellenanzeigen von Sony Santa Monica deuten darauf hin, dass die Entwicklung bereits begonnen haben könnte. Die Anforderungen an Combat Designer und Senior Combat Designer, die Kenntnisse über „God of War (2018) und God of War Ragnarök“ erfordern, lassen auf einen neuen Franchise-Titel schließen.

Ob es sich um einen DLC oder einen neuen Teil handelt, bleibt unklar. Die Äußerungen von Director Eric Williams deuten jedoch darauf hin, dass ein neues Spiel in Arbeit ist. Wir als Fans können wohl gespannt bleiben und auf weitere Entwicklungen warten.