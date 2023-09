Focus Entertainment und DON’T NOD haben kürzlich einen faszinierenden Einblick in ihr bevorstehendes Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ gewährt. Dieses erzählerische Spiel, in dem Spieler übernatürliche Schrecken bekämpfen, um das Schicksal zu verändern, wurde während der Gamescom in einem Extended Gameplay Trailer präsentiert und verspricht eine einzigartige Spielerfahrung. Der offizielle Erscheinungstermin ist der 7. November, und Vorbestellungen sind bereits möglich, sowohl für die PlayStation 5 als auch für die Xbox Series X|S.

In der düsteren Welt von „Banishers: Ghosts of New Eden“ übernehmen Spieler die Rolle von zwei sogenannten Verbannenden: Antea Duarte und Red Mac Raith, erfahrene Geisterjäger, die einen bösartigen Fluch aufheben müssen. Doch nach einem tragischen Vorfall wird Antea getötet, und Red bleibt in tiefer Verzweiflung zurück. Gefangen zwischen ihrem Schwur, die Lebenden vor bösartigen Geistern zu schützen, und Anteas schrecklichem Zustand, durchqueren die Spieler die unheimlichen Wildnisse Nordamerikas, um sie zu befreien – koste es, was es wolle.

Die Spieler werden in die Gemeinschaften von New Eden eingeführt, einer Welt, die von übernatürlichen Kreaturen und alten Geheimnissen geplagt wird. Um die umherwandernden Seelen zu besiegen und zu bannen, müssen sie Anteas spirituelle Kräfte und Reds mächtiges Arsenal geschickt einsetzen. Dabei entdecken sie Geheimnisse, erkunden mysteriöse Landschaften und treffen auf faszinierende, aber leidende Charaktere, deren Schicksal von ihren Entscheidungen abhängt.