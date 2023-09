Kaum ist Starfield draußen, versucht Sony und Playstation durch eine eigene Sales-Aktion die Spieler von sich zu überzeugen und ihnen im Spätsommer was zu bieten. Dabei profitieren wir aber enorm von diesem aktuellen Playstation-Store Sale, denn es gibt über 1.000 Rabatte auf teils erstklassige Triple-Titel.

Mit Rabatten von bis zu 50 Prozent oder mehr könnt ihr ordentlich Geld sparen. Damit ihr in dieser Angebotsflut nicht den Überblick verliert, stellen wir euch einige der Highlights vor und geben euch einen Tipp, wie ihr noch zusätzliche Rabatte ergattern könnt.

Das ist im aktuellen Playstation Store-Sale drin

Der Sale im Playstation Store bietet für PS5- und PS4-Spieler eine breite Palette an Schnäppchen in verschiedenen Genres. Egal, welchen Gaming-Geschmack ihr habt, hier werdet ihr fündig. Wenn ihr euch wie Ahsoka in Star Wars mit einem Lichtschwert austoben möchtet, ist Star Wars Jedi: Survivor derzeit um 15 Prozent reduziert. Forspoken, ein düsteres Abenteuer, ist sogar für kurze Zeit um 25 Prozent günstiger erhältlich.

Vielleicht habt ihr angesichts der Gerüchte um Red Dead Redemption 3 Lust, den Vorgänger zu spielen. Kein Problem, denn Red Dead Redemption 2 könnt ihr jetzt mit einem Rabatt von 34 Prozent erwerben. Falls ihr eher auf kooperatives Spielen steht, solltet ihr euch It Takes Two genauer ansehen, das ebenfalls vergünstigt ist.

Hier ist eine Übersicht der Highlights:

Star Wars Jedi: Survivor – 67,99 Euro

Forspoken – 59,99 Euro

Red Dead Redemption 2 – 39,59 Euro

WWE 2K23 – 53,89 Euro

It Takes Two – 26,79 Euro

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – 39,59 Euro

Dead Space Remake – 67,99 Euro

Lego 2K Drive – 49,79 Euro

Gotham Knights – 48,74 Euro

Subnautica – 20,99 Euro

Borderlands 3 – 39,89 Euro

Der Playstation Store bietet also reichlich Gelegenheit, eure Spielesammlung zu erweitern, ohne dabei euren Geldbeutel zu stark zu belasten. Stöbert durch die Angebote und sichert euch eure Lieblingsspiele zu reduzierten Preisen.