Auch wenn wir mittlerweile September haben, ist der Sommer in Die Sims 4 noch lange nicht vorbei. Denn Maxis und EA haben am gestrigen Nachmittag zwei neue Sets angekündigt. Wir fassen euch zusammen, was Pool Style und Moderner Luxus zu bieten haben.

Kunterbunt und von der Sonne geküsst. Wer die letzten Sonnenstrahlen des Sommers einfangen möchte, wirft einen Blick in das Pool-Style-Set von Die Sims 4. Bademode, Sonnenbrillen, Nagellack, Sandalen und sogar Schwimmhilfen laden in neuen schillernden Farben und neuen Mustern zu langen Tagen am Pool ein.

Wer den Luxus des Die Sims 4-Lebens nicht nur draußen sondern auch drinnen präsentieren möchte, findet eine breite Auswahl edler Gegenstände im Set Moderner Luxus.

Von prächtiger Schlafzimmerausstattung, über lauschiger Wohnzimmerausrichtung bis hin zu edlen Accessoires wie Designer-Handtaschen bietet euch dieses Set den wahrgewordenen Luxustraum. Abgerundet wird diese edle Inneneinrichtungsauswahl mit einem als Wanddeko getarnten Fernseher und sogar einem funktionsfähigen Plattenspieler.

Beide Sets sind ab morgen, dem 7. September auf allen für Die Sims 4 ausgelegten Plattformen erhältlich. Wer noch nach etwas Action vor der eigenen Haustür sucht, kann in sich unsere Meldung zur Erweiterung Pferde-Ranch ansehen.