Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

In den letzten Monaten hatte das Bethesda-Team immer wieder betont, dass Starfield großen Freiraum fürs Modding bieten wird. Schon jetzt hat die Community nützliche, kreative und verrückte Mods zum Download bereit gestellt.

Der Early Access liegt noch keine Woche zurück, der offizielle Release ist erst in der Nacht erfolgt – und dennoch gibt es schon eine gewaltige Menge an Starfield Mods.

Manche davon heben die allgemeine Gameplay-Grafik auf die nächste Stufe, wie der DLSS 3 Mod. Dieser schraubt die Bildrate eurer Nvidida Grafikkarte nochmal oben. Für etwas mehr Übersicht sorgt BetterHUD. Der Mod verschiebt die XP- und Entdeckungs-Meldungen von der Mitte des Bildschirms auf den unteren Rand, sodass euer Sichtfeld aufgeräumt bleibt.

Der nächste Starfield Mod muss von einem beinharten Fan entworfen sein. Wie der Name schon verrät, verwandelt ihr mit Hilfe des Nirvana Shirt Mods das Space Trucker Oberteil in echte Fanklamotte.

Zu guter Letzt wollen wir euch noch den wohl verrücktesten der bisher gesichteten Mods zeigen. Natürlich spielt das lebende Meme Nicolas Cage eine entscheidende Rolle darin. Sein Gesicht wird nämlich in den Schein einer Taschenlampe gepackt. Egal was ihr also anstrahlt, The Cage wird überall dabei sein.

Übrigens hat der beliebte Schauspieler erst kürzlich sein Videospieldebüt gefeiert. Dazu verraten wir euch mehr hier.