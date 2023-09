Das nächste Mortal Kombat steht in den Startlöchern und sorgt mit seiner umfangreichen Charakterauswahl und zahlreichen Cameos für Freude bei Fans und Popkultur versierten Zockern. Mit dieser Ankündigung hat wohl aber keiner gerechnet. Megan Fox wird in Mortal Kombat 1 eine brutale Blutsaugerin verkörpern. Fast fühlt man sich an Ihrem 2009 erschienenen Horrorfilm „Jennifers Boody“ erinnert… gruselig.

In „Mortal Kombat 1“ schlüpft Megan Fox in die Rolle von Nitara, einer blutrünstigen Blutsaugerin, die bereits gestern in einem eigenen Trailer als Rückkehrerin angekündigt wurde. Dieser kommende Serienteil von Mortal Kombat wird eine frische Story in einem alternativen Universum präsentieren, was bedeutet, dass einige Charaktere der Serie neu interpretiert werden.

Die Figur Nitara wurde von Megan Fox selbst gestaltet, und die Schauspielerin ist begeistert von dieser Möglichkeit: „Es ist cool, im Spiel zu sein. Denn ich spreche sie nicht nur. Es wird so sein, als ob sie irgendwie ich wäre“, verrät die 37-jährige Schauspielerin im Showcase-Trailer des Charakters. Der Trailer gibt auch einen Einblick in Nitara’s Spielstil, der akrobatische Fähigkeiten und charakteristische Waffen wie scharfe Klauen und spitze Zähne beinhaltet.

Besonders interessant ist, dass die Entwickler in ihren Dialogen auf Megan Fox’s frühere Werke anspielen. Ein Beispiel hierfür ist ein Dialog vor einem Kampf, in dem Kung Lao fragt, was sie mit „Jen’s Körper“ gemacht hätte, eine Anspielung auf Megan Fox’s Rolle in dem Horrorfilm „Jennifer’s Body“ aus dem Jahr 2009. Mortal Kombat wird also weiterhin herrlich locker und mit zahlreichen Meta-Anspielungen bestückt sein. Wir sind gespannt, welcher Hollywood-Star sich noch in die Reihe der Mortal Kombat Kämpfer verirrt.