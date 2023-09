Total War: PHARAOH wird seine epische Herrschaft am 11. Oktober 2023 antreten, und die Strategie-Enthusiasten können es kaum erwarten. SEGA Europe und The Creative Assembly haben die Neuigkeiten mit einem Hauch von Euphorie verkündet: Dieses ersehnte Spiel wird zunächst in digitaler Form erhältlich sein und dann am 23. Oktober 2023 in Europa in einer physischen Limited Edition glänzen.

Diese Limited Edition ist ein wahres Juwel und wird mit kosmetischen Packs aufwarten, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Als Sahnehäubchen gibt es ein doppelseitiges Poster, das eine stilisierte Kampagnenkarte sowie die beeindruckenden Porträts der ikonischen Fraktionsführer präsentiert.

Total War: PHARAOH verspricht ein historisches Abenteuer der Extraklasse. Taucht ein in die aufregenden Geschehnisse des ägyptischen Neuen Reiches und gestaltet das Schicksal dreier bedeutender Kulturen: Ägypter, Hethiter und Kanaaniter. Doch passt auf, denn die Welt steht am Rande des katastrophalen Zusammenbruchs der Bronzezeit, und ihr müsst alles daran setzen, um zu überleben.

Wer sich schon vorab auf das Abenteuer vorbereiten möchte, kann mit einer Vorbestellung exklusive Boni abstauben. Dazu gehört die Möglichkeit, am Early-Access-Wochenende teilzunehmen, bei dem ihr vom 29. September bis zum 2. Oktober in die faszinierende Welt des alten Ägyptens eintauchen könnt. Kommandiert die beeindruckenden Figuren Ramses und Irsu in 60 Runden strategischen Kampagnen-Gameplays mit unbegrenzten Wiederholungsmöglichkeiten innerhalb dieses Zeitfensters.

Die Systemanforderungen von Total War: PHARAOH

Für diejenigen, die sich fragen, ob ihr PC bereit für dieses Abenteuer ist, hier sind die Systemanforderungen:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel i3-2100 / AMD FX-4300

RAM: 6 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD R9 270

DirectX: Version 11

Festplattenspeicher: 50 GB

Empfohlene Anforderungen: