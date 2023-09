Please enable JavaScript play-rounded-fill



Natürlich nutze auch Entwickler Insomniac den State of Play, um neue Einblicke in Marvel’s Spider-Man 2 zu gewähren. So präsentierte man gleich zwei neue Trailer, von denen einer auf die Open World und der andere auf die zahlreichen Spidey-Suits zu sprechen kam.

Wie bereits aus anderen Ankündigungen hervorging, ist die spielbare Welt in Marvel’s Spider-Man 2 um einiges gewachsen. Neben Manhattan könnt ihr jetzt auch den New Yorker Stadtteilen Queens und Brooklyn auf Verbrecherjagd gehen. Außerdem könnt ihr die Vergnügungsinsel Coney Island erleben.

Um schneller diese größer gewordenen Distanzen zu bewältigen, könnt ihr die Netzflügel nutzen, welche die Anzüge von Peter und Miles in praktische Wingsuits verwandeln. Damit dürfte das Schwingen durch die geschäftigen Straßen des Big Apple noch mehr Spaß machen.

Natürlich macht eine Open World auch nur dann Spaß, wenn es abseits der Hauptstory etwas zu tun gibt. Deshalb sind die Anzüge in Marvel’s Spider-Man 2 mit einem visuellen Upgrade ausgestattet, das euch leichter bereits entdeckte und noch zu entdeckende Aktivitäten orten lässt. Während einige davon speziell für Peter oder Miles ausgelegt sind, werdet ihr bei anderen entscheiden dürfen, welcher der beiden sich einer Aufgabe widmen soll.

Des Spideys neue Kleider

Individualisierung spielt eine wichtige Rolle in Marvel’s Spider-Man 2. Das gilt nicht nur für die neuen Skills und Gadgets der beiden Helden. Auch der Kleiderschrank von Miles und Peter ist zum bersten gefüllt.

So könnt ihr ein Sammelsurium von insgesamt 65 Anzügen freischalten, das neben einigen Originalen auch bekannte Designs aus Comics und Filmen enthält. Obendrein könnt ihr mit Anzugvarianten experimentieren, die euch Zugriff auf Shader und alternativen Farben gewähren.

Dadurch könnt ihr eure Helden auf über 200 Arten ankleiden.

Am 20. Oktober diesen Jahres können wir uns auf das Actiondoppelpack einlassen, wenn Marvel’s Spider-Man 2 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint. Noch mehr zu dem kommenden Titel findet ihr in der Übersicht.

Weitere Infos zum PlayStation State of Play findet ihr in unserer Meldung zu Final Fantasy VII Rebirth.