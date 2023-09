Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ubisoft hat zum Ende der Woche einen neuen Story-Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora präsentiert. Dieser fasst nochmal die Ereignisse zusammen, die zur Handlung des Spiels geführt haben.

Schon zum Ubisoft Forward wurden wir in die Handlung von Avatar: Frontiers of Pandora eingeführt. Allzu neu dürfte die Narrative für die meisten Fans also nicht sein. Was allerdings neu ist, sind die Gameplay-Szenen und Cinematics, die uns ein immersives Gefühl von dem Leben auf dem Planeten vermitteln möchten.

In Avatar: Frontiers of Pandora spielt ihr einen Fremden in eurem eigenen Land, das es jetzt neu zu erkunden gilt. So erkundet ihr die westliche Hemisphäre der Welt und trefft dort auf drei neue Stämme, die euch mehr über die Kultur der Na’vi lehren.

Die nomadischen Zeswa leben beispielsweise in Symbiose mit gigantischen Wesen namens Zakru. Im Gegensatz dazu sind die künstlerischen Aranahe mit der Webkunst vertraut, wohingegen die zurückgezogenen Kame’tire sich auf Heilung und Trankherstellung fokussiert haben.

Wie ihr aus den Filmen wisst, haben die Na’vi allerdings noch viel mehr zu bieten. So werdet ihr während eines Bindungsrituals ein unzerstörbares Band zu einem Ikran, eurem fliegenden Gefährten formen. Mit ihm könnt ihr nicht nur Kunststücke in der Luft vollführen. Ihr könnt auch mit im Fischen und gegen die RDA in den Kampf ziehen.

Wer lieber zu Land reisen möchte, kann außerdem ein Band mit einem Schreckenspferd formen.

Am 7. Dezember könnt ihr in die Schönheit eurer unbekannten Heimat eintauchen, wenn Avatar: Frontiers of Pandora für PC, PS5 und Xbox Series erscheint. Weitere Infos zum Game findet ihr in unserer Übersicht, während Ubisoft euch in einem Blogeintrag über die vorbestellbaren Editionen informiert.