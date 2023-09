Der lang erwartete Phantom Liberty DLC von Cyberpunk 2077 wird nächsten Montag endlich veröffentlicht, und CD Projekt RED hat die globalen Uhrzeiten für den Release bekannt gegeben. Die Veröffentlichung erfolgt am 26. September um 1 Uhr MESZ auf dem PC und um Mitternacht Ortszeit auf Xbox Series X|S und PlayStation 5. In Deutschland können PC-Spieler also um 1 Uhr morgens mit dem DLC beginnen, während die Besitzer von PS5 und Xbox Series X|S bereits zur Geisterstunde loslegen können. Der DLC bringt eine Fülle von neuen Inhalten und einen aufregenden Story-Strang mit sich.

Leider werden die Besitzer der älteren Konsolengeneration leer ausgehen, da die Entwickler aus den Problemen, die sie bei der Umsetzung des Basisspiels für die Last-Gen-Konsolen hatten, gelernt haben und festgestellt haben, dass diese nicht den Leistungsanforderungen von Cyberpunk 2077 entsprechen.

Was den Preload betrifft, so wird dieser 48 Stunden vor dem eigentlichen Release verfügbar sein. Das bedeutet, dass PS5- und Xbox Series-Spieler bereits ab dem kommenden Sonntag die Spieldateien herunterladen können, um möglichen Serverüberlastungen in der Release-Nacht zu entgehen. PC-Besitzer müssen sich anscheinend bis zum eigentlichen Release gedulden, um den Preload durchzuführen.