Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Plaion

Wer am heutigen Morgen schon um 4 Uhr in der Früh aufgestanden ist, dürfte den Livestream von RGG Studio mitbekommen haben. In dem Livestream zeigte das Entwicklerstudio neue Inhalte zu Like a Dragon Gaiden und Infinite Wealth.

In knapp 37 Minuten packte RGG Studio eine Menge Infos und zahlreiche neue Eindrücke zu den kommenden Like a Dragon-Titeln. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass bierernste Tragik und an Wahnsinn grenzende Komik nah beieinander liegen können. Wer sich den gesamten Stream ansehen möchte, kann das hier tun.

Neue Videos & Gameplay zu Like a Dragon Gaiden

In Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name treten wir eine Reise durch die Vergangenheit an. Als Agent für die mysteriöse Daidoji-Fraktion agiert Kiryu unter dem neuen Namen Joryu im japanischen Untergrund. Hier trifft er auf neue Figuren und große Mysterien.

Natürlich kommt auch der Combat in Like a Dragon Gaiden nicht zu kurz. Um mit Feinden den Boden zu wischen, könnt ihr den altbekannten Yakuza-Stil einsetzen oder ihr probiert den Agenten-Stil mit seinen zahlreichen Gadgets aus.

Natürlich erwarten euch auch eine Menge wahnwitziger Minispiele und charmanter Wendungen, bevor Kiryu aus den Schatten wieder hervorkommen muss.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PC, PlayStation und Xbox. Wer den Titel beendet, erhält sogar eine Demo-Version zu Like a Dragon: Infinite Wealth!

Story-Trailer & Gameplay zu Infinite Wealth

Nachdem wir mit dem Spin-off in der Vergangenheit unterwegs gewesen sind, kehren wir in Like a Dragon: Infinite Wealth in die Gegenwart zurück. Hier werden wir sowohl den ernsten Kazuma Kiryu als auch den etwas dussligeren Ichiban Kasuga spielen.

Dieser wird auf Befehl der Yakuza nach Hawaii entsandt, um dort endlich nach seiner verlorenen Mutter zu suchen. Doch alles läuft etwas anders als geplant, sodass Ichban in einer brenzlichen Situation plötzlich auf Kiryu trifft.

In Like a Dragon: Infinite erwartet euch ein realistischer Eindruck von Hawaii durch ein dynamisches Wettersystem, eine realitätsnahe Soundkulisse und einige Sehenswürdigkeiten.

Ihr könnt auch verschiedene Jobs annehmen, die euch auch nicht nur in eine spannende Klamotte stecken. Sie gewähren euch auch Vorteile in den rundenbasierten Kämpfen des Titels.

Auch hier gibt es wieder wahnwitzige Minigames, wie den Klassiker Karaoke oder Stunt-basiert Crazy Delivery.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PlayStation und Xbox in digitaler sowie physischer Edition. Weitere Einblicke zu den Titeln liefern wir euch in der Übersicht.