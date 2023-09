Please enable JavaScript play-rounded-fill



RGG Studio hat am vergangenen Abend einen großen Stream angekündigt. Im Like A Dragon Direct wird der Entwickler wahrscheinlich auf Infinite Wealth und Gaiden: The Man Who Erased His Name eingehen.

Große Veröffentlichungen stehen bei RGG Studio ins Haus. Währen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bereits diesen November erscheinen soll, dürfen wir uns an Infinite Wealth im Laufe des kommenden Jahres erfreuen.

Auch wenn es bereits erste Einblicke zu Kazuma Kiryus Spin-off gegeben hatte sind wir natürlich auch auf neue Infos zum achten Teil der Hauptreihe gespannt.

Etwas mehr Licht ins Dunkel dürfte daher der Stream Like A Dragon Direct bringen. Am 20. September um 6 Uhr morgens auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von SEGA reinschauen. Wem das zu früh sein sollte, kann in unserer Zusammenfassung stöbern. 😉

Was wir bisher zu Like a Dragon Infinite Wealth und Gaiden: The Man Who Erased His Name wissen, haben wir euch in den entsprechenden Meldungen zusammengefasst.