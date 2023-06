Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Auch abgedreht: Like a Dragon: Ishin!

Wieder einmal mehr zeigt RGG Studio, dass man sich und seine Games nicht allzu ernst nimmt. Der neuste Teaser zu Like a Dragon: Infinite Wealth zeigt nämlich Kasuga Ichiban in einer peinlichen Situation am Strand.

Noch im September hatte RGG Studio den achten Teil der Reihe angekündigt. Am gestrigen Abend stellte man ihn offiziell als Like a Dragon: Infinite Wealth vor. Im entsprechenden Clip sehen wir den zweiten Protagonisten Kasuga Ichiban desorientiert und nackt am Strand herumlaufen. Irgendwie scheint er an einen Strand der Vereinigten Staate gelangt zu sein.

Wie das passiert ist, weiß er wohl allerdings nicht mehr. Für besondere Lacher sorgt RGG, indem man gekonnt Gegenstände in Szene setzt, um Ichibans bestes Stück zu verbergen.

In der letzten Woche hat man außerdem weitere Informationen zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name enthüllt. In diesem Prequel zu Infinite Wealth geht es um die Geschichte von Kazuma Kiryu, der seinen Tot vorgetäuscht hat, um seine Familie zu retten. Im Zuge dessen hat er sich den neuen Codenamen Ioryu zugelegt. Allerdings scheint eine mysteriöse Person mehr als interessiert daran ihn aus der Reserve zu locken. Den entsprechenden Trailer gibt es hier.

Like a Dragon Gaiden wird am 9. November für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Darauf folgt im frühen 2024 die Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth. Noch mehr wahnwitzigen Spielspaß erwartet euch in Like a Dragon: Ishin!