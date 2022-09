Please enable JavaScript play-rounded-fill



Im Westen ist die Reihe bis vor Kurzem nur als Yakuza bekannt gewesen. Nun legt Entwickler SGG Studio diesen Titel gänzlich ab und stellt die beiden kommenden Titel nur noch unter dem originalen Titel Like a Dragon vor. Darüber hinaus hat SGG Studio noch eine dritte Überraschung auf Lager.

Mit den Ankündigungen während des PlayStation State of Play war noch lange nicht Schluss. Am gestrigen Nachmittag überraschte SGG Studio seine Fans mit drei Neuigkeiten.

Zum einen wurde gestern Like a Dragon 8 angekündigt. Wie der Trailer zeigt, erleben wir in diesem Titel eine doppelte Heldenspitze. Der im Vorgänger eingeführte Protagonist Ichiban Kasuga kehrt zusammen mit Kiryu Kazuma zurück, der im sechsten Teil der Reihe eigentlich sein Finale hatte und in Teil sieben nur noch als Nebenfigur aufgetreten ist. Wir sind gespannt, wie sich diese doppelte Heldendynamik aufs Gameplay auswirkt. Der neuste Teil der Reihe soll 2024 für PC, PlayStation und Xbox erhältlich sein.

Kiryus Geschichte auf der Spur in Like a Dragon Gaiden

Doch was ist mit Kiryu nach den Ereignissen von Teil 6 und während Teil 7 geschehen? Die Antwort darauf liefert der ebenfalls frisch angekündigte Titel Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. In diesem spannenden RPG schlüpfen wir gänzlich in die Rolle des beliebten Helden und sammeln bis zum Release von Like a Dragon 8 einige liegen gebliebene Handlungsstränge auf. Deshalb erscheint der Titel bereits 2023 für PC, PlayStation und Xbox.

Zu guter Letzt gab SSG Studio bekannt, dass die beiden Noir-Thriller Judgment und Lost Judgment ab sofort auf Steam erhältlich sind. Wer die Judgment Collection käuflich erwirbt, erhält sogar den DLC The Kaito Files kostenlos dazu. Dieser Like a Dragon-Spinoff konzentriert sich auf den Privatdetektiven Takayuki Yagami und erzählt von in zwei Teilen von packenden Kriminalfällen.

