Ubisoft hat offiziell die Entwicklung von „The Division 3“ angekündigt, lässt jedoch die Details zum Spiel vorerst im Dunkeln. Stattdessen konzentriert sich die Ankündigung auf eine Personalentscheidung. Julian Gerighty wurde zum Producer der Marke „Tom Clancy’s The Division“ ernannt und wird somit die Verantwortung für alle Spiele und Produkte der Serie übernehmen, einschließlich „The Division 3“. In einer Erklärung von Ubisoft heißt es, dass Gerighty alle The Division-Spiele und -Produkte unter der Leitung von Massive Entertainment, die derzeit ein Team für das Spiel aufbauen, beaufsichtigen wird.

So steht es um die Entwicklung des näcshten Division

Derzeit ist Gerighty Creative Director für „Star Wars Outlaws“, ein Spiel, das ebenfalls von Massive Entertainment entwickelt wird. Nach der Veröffentlichung von „Star Wars Outlaws“ wird er seine Position als Brand-Producer für „The Division“ übernehmen und die Entwicklung, den Betrieb und die kreative Vision der verschiedenen The Division-Spiele überwachen, darunter auch „Tom Clancy’s The Division Resurgence“, „Tom Clancy’s The Division Heartland“ und „Tom Clancy’s The Division 2“.

Gerighty bringt bereits umfangreiche Erfahrung in der Leitung von The Division-Projekten mit, da er nach seinem Eintritt bei Massive Entertainment maßgeblich an der Entwicklung von „The Division 2“ beteiligt war. In Bezug auf „The Division 3“ schwieg Ubisoft in der aktuellen Ankündigung über Details zum Spiel. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Shooter für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein wird und Unterstützung für Seasons bieten wird.

Das erste „The Division“ wurde im März 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Im März 2019 folgte dann der Nachfolger mit ebenfalls positiven Bewertungen und einem Metascore von 82. Ubisofts Entscheidung, die Entwicklung von „The Division 3″ voranzutreiben, zeigt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Serie und die zukünftige Weiterentwicklung des Franchise.